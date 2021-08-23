وزيرة التضامن: نحمل على عاتقنا مناهضة الزيادة السكانية (فيديو)

قال الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إننا نعتبر الإعلام شريك أساسي لنا في كافة حملاتنا التنموية، لافتًا إلى أن الوعي أهم ما يمكن أن نستهدفه في المجتمع المصري.





وأضافت "نيفين القباج"، خلال تصريحات لها والمذاعة عبر فضائية "TEN"، اليوم الاثنين، أن قضية الزيادة السكانية وجودة حياة السكان التي ينشدها الرئيس السيسي في مبادرة "حياة كريمة"، هي قضية اقتصادية وسياسية وأمن قومي وسلم مجتمعي ونهضة وطن، وتشغل بال المجتمع المصري بأكمله.



