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تفاصيل العثور على جثة طافية في ترعة بالدقهلية

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 04:24 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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عثر أهالي منية النصر، على جثة طافية بمياه ترعة البحر الصغير، أمام قرية الطاهري بمحافظة الدقهلية.

وكان اللواء السيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة طافية بمياه ترعة البحر الصغير المارة أمام قرية الطاهري دائرة المركز.

وانتقل ضباط وقوات الإنقاذ النهري لمكان البلاغ، تم انتشال الجثمان، وبالفحص تبين أن الجثمان للمدعو أحمد سعد عبدالسلام عطية ٤٧ سنة - عامل، ومقيم قرية ميت السودان دائرة مركز دكرنس، ويرتدي ملابسه كاملة، ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية، وتم نقله إلى مستشفى منية النصر المركزي.

وبسؤال شاهد الواقعة عبدالغني ا. ا. 34 سنة - عامل تجميع خردة، ومقيم قرية منشية عاصم دائرة المركز، قرر بأنه حال قيامه بتجميع الخردة ومروره بالمكان، شاهد جثمان المتوفي فقام بالإبلاغ، وبسؤال زوجته المدعوة آمال م. ح. م. 44 سنة - ربة منزل، ومقيمة قرية ميت السودان دائرة مركز دكرنس، قررت بأن زوجها يعاني من أمراض نفسية منذ حوالي ثلاث سنوات، ويتردد على مستشفى دميرة للصحة النفسية الكائنة بطلخا للعلاج، وبتاريخ أمس خرج من المنزل ظهرًا، إلا أنه لم يعد حتى علمت اليوم بوفاته، وعللت عدم الإبلاغ في حينه کونه معتاد الغياب عن المنزل، والعودة من تلقاء نفسه دون تحرير ثمة محاضر، ولم تتهم أحدا ولا تشتبه في وفاته جنائيًا.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱۳۹۸ إداري مركز منية النصر، وجاري العرض على النيابة العامة.

الكلمات المفتاحية

ترعة اللواء سيد سلطان العثور على جثة الدقهلية

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