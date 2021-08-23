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"التعاون الدولي" تؤكد التزام مصر بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 04:44 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي التزام مصر بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث نجحت خلال سبتمبر الماضي في إصدار أول سندات سيادية خضراء في المنطقة.

جاء ذلك خلال مقابلة صوتية "بودكاست" أجرتها المشاط مع مؤسسة التمويل الدولية - الذراع التمويلية للبنك الدولي - بالشرق الأوسط، وأشارت المشاط عبر حسابها على موقع التدوين المصغر تويتر إلى أنها ناقشت خلال المقابلة التزام مصر بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر ونجاحها خلال سبتمبر الماضي في إصدار أول سندات سيادية خضراء في المنطقة، مشيرة إلى أن القطاع الخاص يسعى بالتوازي للتوسع في هذه التمويلات حيث حصل أحد البنوك التجارية المصرية على أول سندات خضراء للقطاع الخاص بقيمة 100 مليون دولار.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أعلنت في الثلاثين من يونيو الماضي موافقتها على أول إصدار من السندات الخضراء للشركات في مصر بقيمة 100 مليون دولار لأحد البنوك التجارية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، على أن توجه حصيلة الإصدار لتمويل مشروعات بيئية من شأنها استعمال الطاقات النظيفة والتخفيف من العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع حرارة الأرض في عدد من المشاريع الخضراء القائمة بما في ذلك المباني الخضراء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ضمن محفظة الإقراض للبنك.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط إن النصف الأول من العام الجاري شهد تمويل شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين مشروعات للقطاع الخاص بقيمة 1.9 مليار دولار، منها 300 مليون دولار فى قطاعات الطاقة والبيئة، مضيفة أن مؤسسة التمويل الدولية هي الشريك الرئيس لمصر في التمويلات الموجه للقطاع الخاص، بقيمة 1.2 مليار دولار في مختلف القطاعات التنموية، بنية تحتية، تعليم، صحة، تعدين بالإضافة إلى الأسواق المالية.

وأكدت أهمية هذا الإصدار باعتباره المشاركة الأولى للقطاع الخاص في هذا السوق العالمي المتسارع النمو والذى يقدر بأكثر من تريليون دولار، منوهة بأن السندات الخضراء والسندات الاجتماعية وسندات الاستدامة برزت - كأكثر وسائل التمويل شيوعا، وأصبح الاستثمار فى الاستدامة والبيئة والتأثير الاجتماعي والحوكمة في صميم التعافي الاقتصادي من الوباء بقيادة القطاع الخاص.

وأشارت المشاط إلى أن إصدار السندات الخضراء بات جزءا من استراتيجية مصر المبتكرة لتعزيز الاستدامة المالية ودعم المشروعات الصديقة للبيئة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث أصبحت أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصدر سندات خضراء في سبتمبر 2020 وقد حقق الإصدار 750 مليون دولار.

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