Advertisements

الأردن وافق على عبور 2500 أفغاني عبر أراضيه

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 04:25 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements


أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الموافقة على عبور 2500 أفغاني عبر أراضي البلاد في طريقهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الناطق باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز، إن "القرار جاء لأسباب إنسانية بحتة للإسهام في معالجة الأزمة الإنسانية التي تشهدها أفغانستان"، مؤكدا أنه "تم الاتفاق مع الولايات المتحدة على ترتيبات عبور المواطنين الأفغان الذي يتم اجلاؤهم عبر الأردن ونقلهم إلى الولايات المتحدة".

يذكر أن قطر استضافت 8000 أفغانيا، والكويت 5000 آخرين، والإمارات العربية المتحدة 5000 أخرين، و20 ألفا في كندا.

ومنذ استيلاء حركة "طالبان" على السلطة، تتهافت آلاف العائلات إلى مطار كابل في محاولة للخروج من أفغانستان قبل 31 أغسطس الموعد النهائي الذي حددته الإدارة الأمريكية لإنجاز سحب قواتها من أفغانستان.

الكلمات المفتاحية

مطار كابل الاردن افغانستان

أخبار تهمك

موسيماني يوافق على رحيل هذا الثنائي من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يستقر على الإطاحة بثلاثي الفريق.. تابع التفاصيل

منذ ساعة و 7 دقيقة

خاص- والتر بواليا في تركيا خلال ساعات لإتمام انتقاله لمالاتيا سبور

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة جديدة بشأن مستقبل أجاي مع الأهلي

منذ أقل من ساعة

شوبير يعلن رحيل ثنائي الأهلي عن الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات جديدة بشأن إنتقال مبابي لريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يترقب موعد النطق بالحكم فى قضية مرتضى منصور ضد قرار أشرف صبحى

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

منذ يوم

عاجل.. رئيس النيابة الإدارية يؤدي اليمين الدستورية أمام السيسي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي يتابع خطط وجهود الدولة لتطوير الثروة المعدنية

منذ 39 دقيقة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها بشأن حمدي الكنيسي بعد نقله للمستشفى

منذ حوالي 7 ساعات

غضب في الزمالك بسبب الصفقة الجديدة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. قناص الأهلي يقترب من الرحيل عن القلعة الحمراء

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة جديدة

منذ يوم

كارتيرون يرفض دخول نجم الفريق في أي صفقة تبادلية

منذ ساعتين و 36 دقيقة

الزمالك يستقر على عودة قاهر الأهلي

منذ 35 دقيقة

موضوعات متعلقة

تعيين سفير أفغانستان لدى الولايات المتحدة مستشارا للأمن القومي

أمريكا تعلن إلغاء مفاوضات السلام مع حركة طالبان

مقتل 11 شرطيا أفغانيا بهجوم مسلح لـ"طالبان" في إقليم قندوز

تفاصيل الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية في أفغانستان

الدنمارك توافق على إجلاء الأفغان الذين عملوا في سفارة كابول

لحظة سقوط أفغان بعد تشبثهم بعجلات طائرة أثناء مغادرتها كابول (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
04:32 م

الزمالك يستقر على عودة قاهر الأهلي

الأهلي يستقر على الإطاحة بثلاثي الفريق.. تابع التفاصيل

04:00 م

عاجل.. قناص الأهلي يقترب من الرحيل عن القلعة الحمراء

03:25 م

مفاجأة جديدة بشأن مستقبل أجاي مع الأهلي

04:11 م

عاجل.. السيسي يصدر توجيها بشأن حمدي الكنيسي بعد نقله للمستشفى

10:00 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements