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عاجل.. السيسي يتابع خطط وجهود الدولة لتطوير الثروة المعدنية

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 04:27 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، اليوم الإثنين، بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي لخطط وجهود الدولة لتطوير قطاع الثروة المعدنية".

وتم عرض جهود الدولة في هذا الإطار وكذلك الشراكة مع الخبرات الأجنبية المتخصصة في مجال التعدين للتعاون في مجال البحث والتنقيب عن المعادن، خاصةً خام الذهب، وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز جهود تطوير قطاع التعدين في مصر بالتكامل مع الرؤية الاستراتيجية التنموية للدولة، وحوكمة المنظومة بالكامل إداريًا وماليًا، بما في ذلك التعاقدات مع الشركاء الاجانب بهدف الاستغلال الأمثل لثروات مصر الطبيعية وحسن ادارتها حفاظا علي حقوق الدولة.

الكلمات المفتاحية

مدبولي الرئيس السيسي الثروة المعدنية أخبار مصر

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