عاجل.. السيسي يتابع خطط وجهود الدولة لتطوير الثروة المعدنية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.





وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، اليوم الإثنين، بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي لخطط وجهود الدولة لتطوير قطاع الثروة المعدنية".



