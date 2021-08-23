بعد ظهور متحور دلتا في مصر.. هذه أبرز التحذيرات والنصائح لمواجهة الفيروس



وقال دياب: "بقالي أسبوعين عندي النسخة الجديدة من كوفيد (دلتا)، ورغم إني واخد الفاكسين، إلا إن الحماية من دلتا كانت محدودة في حالتي".



فما هو فيروس دلتا

هو أحد المتحورات الجديدة لفيروس كورونا ومتحور "دلتا بلس"، وهو أسرع في الانتشار، والفئات الأكثر عرضة للإصابة به هم الأطفال، على عكس فيروس كورونا، وأيضا المتحورات الأخرى التي كانت تستهدف الفئة العمرية فوق الـ18 سنة، كما أن التطعيمات تعتبر عاملاً أساسيًا لمواجهة أي موجة مرتقبة أو أي متحورات للفيروس.



وأكدت الدكتورة نهى عاصم مستشار وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث وعضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن وزارة الصحة عقدت لجنة علمية مصرية بريطانية لمناقشة التحورات الجديدة للفيروس، وأنّ هذه هو التحورات أمر متوقع.



كما وضحت عاصم في تصريحات صحفية أنّ متحور "دلتا بلس" يصيب الفئات العمرية الأصغر سنًا "الأطفال" على عكس فيروس كورونا الذي كان يصيب الفئات العمرية أكثر من 18 سنة، مشيرة إلى أن الجانب البريطاني أوضح أن المصابين بالمستشفيات في الوقت الحالي هم الأصغر سنًا، وهو ما يعد تحولًا كبيرًا في طبيعة الإصابات.



في الوقت نفسه تشير الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية ورئيس قسم البكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة إلى أنّ: "سلالة دلتا تشبه في أعراضها أعراض نزلات البرد العادية مصاحبة لها في بعض الأحيان عدم فقدان لحاسة الشم، فبجانب أنها سريعة الانتشار فإن خطورتها تزيد من 40 إلى 60 مرة".



التطعيم هو أفضل حماية ضد الدلتا

ولتفادي الإصابة بمتحور دلتا، يجب الحصول على التطعيمات المقدمة من وزارة الصحة، لذا يقول الأطباء إن أهم شيء يمكنك القيام به لحماية نفسك من متحور دلتا هو الحصول على التطعيم الكامل المقدم ضد فيروس كورونا ومشتقاته.



بعد انتشار فيروس كورونا في مصر ومعظم دول العالم، وظهور العديد من المتحورات الأخرى له، وظهر مؤخرًا متحور دلتا الأخطر والأكثر انتشارا من فيروس كورونا، كما أعلنت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد خلال مؤتمر عقد اليوم الاثنين لحديث عن آخر مستجدات منظومة تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، حيث أكدت ظهور بعض الحالات في مصر مصابة بمتحور دلتا.وكان قد أعلن المخرج والسيناريست، محمد دياب عبر حسابه على "فيسبوك" عن إصابته بفيروس "دلتا" وذلك أثناء إقامته في ألمانيا رغم حصوله على المصل.