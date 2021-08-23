موعد مباراة أتلتيكو مدريد في الجولة الثالثة بالدوري الإسباني

يستعد نادي أتلتيكو مدريد لمواجهة نظيره فياريال يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





وتقام مباراة أتلتيكو مدريد أمام نظيره فياريال، على أرضية ملعب واندا ميتروبوليتانو، معقل الروخي بلانكوس.





ويحتل أتلتيكو مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد فياريال في المركز الرابع عشر نقطتين.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.



