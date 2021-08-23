Advertisements

موعد مباراة أتلتيكو مدريد في الجولة الثالثة بالدوري الإسباني

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements
يستعد نادي أتلتيكو مدريد لمواجهة نظيره فياريال يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام مباراة أتلتيكو مدريد أمام نظيره فياريال، على أرضية ملعب واندا ميتروبوليتانو، معقل الروخي بلانكوس.

ويحتل أتلتيكو مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد فياريال في المركز الرابع عشر نقطتين.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

منذ يوم

الزمالك يترقب موعد النطق بالحكم فى قضية مرتضى منصور ضد قرار أشرف صبحى

منذ ساعة و نصف

خاص- والتر بواليا في تركيا خلال ساعات لإتمام انتقاله لمالاتيا سبور

منذ أقل من ساعتين

تطورات جديدة بشأن إنتقال مبابي لريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن مستقبل أجاي مع الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. السيسي يتابع خطط وجهود الدولة لتطوير الثروة المعدنية

منذ 38 دقيقة

كارتيرون يرفض دخول نجم الفريق في أي صفقة تبادلية

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. رئيس النيابة الإدارية يؤدي اليمين الدستورية أمام السيسي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قناص الأهلي يقترب من الرحيل عن القلعة الحمراء

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة جديدة

منذ يوم

شوبير يعلن رحيل ثنائي الأهلي عن الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيها بشأن حمدي الكنيسي بعد نقله للمستشفى

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يستقر على عودة قاهر الأهلي

منذ 33 دقيقة

غضب في الزمالك بسبب الصفقة الجديدة

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يوافق على رحيل هذا الثنائي من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يستقر على الإطاحة بثلاثي الفريق.. تابع التفاصيل

منذ ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
04:32 م

الزمالك يستقر على عودة قاهر الأهلي

الأهلي يستقر على الإطاحة بثلاثي الفريق.. تابع التفاصيل

04:00 م

عاجل.. قناص الأهلي يقترب من الرحيل عن القلعة الحمراء

03:25 م

مفاجأة جديدة بشأن مستقبل أجاي مع الأهلي

04:11 م

عاجل.. السيسي يصدر توجيها بشأن حمدي الكنيسي بعد نقله للمستشفى

10:00 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements