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الزمالك يستقر على عودة قاهر الأهلي

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 04:32 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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أرسل مسئولو نادي الزمالك خطابًا رسميًا، لنظرائهم فى البنك الأهلي لتأكيد رغبتهم فى عودة كريم بامبو لاعب الفريق الأبيض المعار للبنك الأهلي، وذلك بعد انتهاء فترة الإعارة بنهاية الموسم الجاري.

حيث كشف كريم بامبو، فى تصريحات تليفزيونية، أن الزمالك أخطر البنك الأهلي برغبته فى استعادته من جديد.

وأكد بامبو أنه في حال عدم احتياج الزمالك لخدماته داخل الملعب الموسم المقبل، وقتها سيكون البنك الأهلي هو الخيار الأول له، خاصة أنه تلقى عروضًا كثيرة لكنه سيبقى مع البنك الأهلي حال بقاء الفريق فى الدوري الممتاز.

وانضم كريم بامبو لاعب نادي الزمالك المعار إلى البنك الأهلي، إلى قائمة هدافيى السوبر هاتريك في الدوري المصري، وذلك بعدما أحرز 4 أهداف في شباك مصر المقاصة، خلال المباراة التى جمعت المقاصة والبنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتى انتهت بفوز فريقه بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

وتضم قائمة هدافي السوبر هاتريك 7 أسماء فقط في الدوري المصري، وهم عطية توتو، طاهر أبو زيد، علي خليل، حسن شحاتة، أحمد بلال وخالد بيبو ، بالإضافة إلى كريم بامبو لاعب البنك الأهلي المعار من الزمالك.

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