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بالفيديو ... رشيدي يطرح برومو "لزقه خفاش" لروبي استعدادا لطرحها غدا

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 04:48 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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طرح منذ قليل المنتج محمد رشيدي البرومو الرسمي لاغنيه "لزقه خفاش" للنجمه "روبي" ضمن ميني البوم "علي سهوه" الذي يقوم بأنتاجه لصيف ٢٠٢١

"لزقه خفاش" من كلمات صابر كمال والحان بلال سرور وتوزيع احمد عادل وانتاج محمد رشيدي RPMusic وميكس وماستر ماهر صلاح ومن المقرر طرح الاغنيه للجمهور غدا علي جميع وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الالكترونيه.

"لزقه خفاش" هي ثاني اغنيه للنجمه روبي بعد اغنيه "امك وابوك" تتعاون فيها مع المنتج محمد رشيدي يتم طرحها ضمن ميني البوم علي سهوه لصيف ٢٠٢١ ويضم الالبوم ٥ اغاني يتم طرحهم علي فترات خلال الفتره القادمة.

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