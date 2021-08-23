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مصرع سائق وإصابة شخصين في حادث تصادم بشبرا الخيمة

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 04:33 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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لقي سائق توك توك مصرعه وأصيب شخصين، إثر حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتوك توك، أسفل كوبري عرابي اتجاه المؤسسة بشبرا الخيمة، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى ناصر العام، والمصابان لمستشفى النيل بشبرا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتوك توك أسفل كوبري عرابي اتجاه المؤسسة دائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين مركبة توك توك قيادة "عمرو.أ.م"، 35 عاما، سائق، وتوفى إثر إصابته بكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ، وبين سيارة مبكروباص قيادة "عصام.ح.أ"، 43 عاما، وذلك أثناء سير قائد السيارة بالطريق المشار إليه فوجئ بالتوك توك قادم بالاتجاه العكسي ولم يتمكن من مفاداته واصطدم به.

كما أسفر الحادث عن إصابة شخصان من مستقلي السيارة الميكروباص بسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالجسم، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى ناصر العام والمصابان لمستشفى النيل بشبرا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصرع سائق شبرا حوادث الطرق حادث تصادم

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