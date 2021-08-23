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وزير خارجية صربيا: أدعو شعبي لزيارة متحف الحضارة بمصر.. فهو مبهرًا

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 04:27 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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استقبل المتحف القومى للحضارة المصريه بالفسطاط السيد "نيكولا سيلاكوفيتش" وزير خارجية جمهورية صربيا، والسفير "ميروسلاف يستوفيان" مدير إدارة الشرق الأوسط بالخارجية الصربية، والسفيرة الصربية في القاهرة "سوزانا بسكوفتش".
 
واستقبل الوفد فيروز فكري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل، والتي أوضحت أن الزيارة تعد واحدة من ضمن سلسلة من زيارات الشخصيات العامة والمسئوليين الدوليين التي يشهدها المتحف منذ افتتاحه في أبريل الماضي.

وأضافت أن وزير الخارجية الصربي ومرافقوه تجولوا بقاعة العرض المركزية وقاعة المومياوات الملكية، وشرح لهم سيد أبو الفضل المشرف على قاعات العرض بالمتحف فلسفة السيناريو المتحفي وتاريخ المقتنيات الأثرية في المتحف.

وأبدى وزير الخارجية الصربي اهتماما كبيرًا بما شاهده من مقتنيات أثرية تعبر عن الحضارة المصرية العريقة عبر العصور المختلفة، وأعرب عن إعجابه الشديد بالمتحف، خاصة أنه يبرز مكانة مصر الحضارية من خلال الكنوز الأثرية المعروضة.

وأجرى وزير الخارجية الصربي حديثًا صحفيًا لإحدى القنوات الصربية من داخل المتحف دعا خلاله الشعب الصربي لزيارة مصر والاستمتاع بالمنتجات والأنماط السياحية المختلفة والمتميزة بها.

وحرص على تدوين كلمة في دفتر زيارات المتحف أعرب فيها عن امتنانه لحسن الاستقبال من إدارة المتحف وانبهاره بالحضارة المصرية العريقة، متمنيًا زيارته مرة أخري.
وزير خارجية صربيا: أدعو شعبي لزيارة متحف الحضارة بمصر.. فهو مبهرًا
وزير خارجية صربيا: أدعو شعبي لزيارة متحف الحضارة بمصر.. فهو مبهرًا
وزير خارجية صربيا: أدعو شعبي لزيارة متحف الحضارة بمصر.. فهو مبهرًا
وزير خارجية صربيا: أدعو شعبي لزيارة متحف الحضارة بمصر.. فهو مبهرًا

الكلمات المفتاحية

وزارة السياحة والاثار مصر متحف الحضارة المتحف القومي للحضارة المصرية

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