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سعر الذهب اليوم الاثنين 23/8/2021 في مصر والعالم

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 04:41 م
سعر الذهب
سعر الذهب
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استقر سعر الذهب صباح اليوم الاثنين الموافق 23 أغسطس 2021، في جمهورية مصر العربية حيث حمل نفس أسعار أمس الأحد، رغم ارتفاع سعر الذهب عالميا.

ارتفاع سعر الذهب 

وارتفع سعر الذهب عالميا مع عودة البورصات والأسواق العالمية للعمل بعد الأجازة الأسبوعية نتيجة إلى التخوف من فيروس كورونا المتحور الجديد والمعروف بـ"دلتا".

تذبذب سعر الذهب

وانتهت تعاملات الأسبوع الماضي على تذبذب سعر الذهب عالمياً بشكل ملحوظ، الأمر الذي أدى إلى أثر أسعار هذا المعدن النفيس في جمهورية مصر العربية.

تأثر سعر الذهب في مصر 

وأشارت التوقعات إلى حدوث تأثر في سعر الذهب بالسوق المصري، لاختلاف الأسعار العالمية، خلال تعاملات وتداولات بورصة الذهب اليوم.

سعر الذهب اليوم الاثنين

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر 782 جنيها، فيما وصل سعر الذهب عيار 24 إلى 893 جنيها، وبلغ سعر الذهب عيار 18 670 جنيها، دون احتساب المصنعية، كما سجل سعر الجنيه الذهب 6256 جنيها.

سعر الذهب اليوم عالمياً

سجل سعر الذهب اليوم الاثنين، على مستوى العالم ارتفاعا مع عودة البورصة للتداول نتيجة إلى انخفاض مؤشر الدولار بنحو 0.19%، حيث تراجع لأعلى مستوياته في أكثر من 9 شهور.

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