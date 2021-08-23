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المعارضة التركية تهاجم أردوغان وتطالب بانتخابات مبكرة

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 04:42 م
بوابة الفجر
وكالات
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طالب نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، أحمد أكين، بضرورة إجراء انتخابات مبكرة في تركيا، مشيرًا إلى أن الموجودين في السلطة حاليا لا يستطيعون إدارة الدولة.

 

وقال أكين، في تصريحات صحفية، خلال تواجده في مدينة بالكسير التركية: «يجب إجراء انتخابات مبكرة، هذا البلد بحاجة إلى الانتخابات الآن؛ لأن من في السلطة لا يستطيعون إدارة الدولة في الوقت الحالي».موضوعات متعلقة

 

وأضاف: الكل يتمنى أن يكون هناك انتخابات في جميع المحافظات التي نذهب إليها، لأنهم جرفوا تركيا بعيدًا عن واقعها كما يقول رئيسنا. إذا كانت هناك انتخابات غدًا، فإن حزب الشعب الجمهوري مستعد للانتخابات بكافة كوادره».

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