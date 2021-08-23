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استئصال 15 سم من القولون.. تفاصيل عملية نضال الشافعي الصحية

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 04:45 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أجرى الفنان نضال الشافعي، عملية جراحية أمس، بالقولون، حيث تعرض لوعكة صحية مفاجأة نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات.

وكشفت تصريحات صحفية أن الحالة الصحية لـ نضال الشافعي مستقرة، كما أنه لم يتعرض لسموم إثر انفجار جزء من القولون.

واستأصل نضال الشافعي 15 سم من القاولون، ولكنه مازال في المستشفى لإشراف الأطباء عليه.

ودعى عدد كبير من نجوم الفن، والجمهور للفنان نضال الشافعي بالشفاء، حيث تفاجأ الجمهور بانتشار صور له داخل المستشفى مما آثار قلقهم.

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