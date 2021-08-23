تاريخ مواجهات الأهلي والجونة.. تفوق أحمر كاسح وأنطوي "كبير الهدافين"





يحل فريق الأهلي نظيره فريق الجونة في تمام التاسعة مساءا غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2020 2021.





ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 72 نقطة متأخرا بفارق 4 نقاط عن غريمه التقليدي الزمالك صاحب المركز الأول برصيد 76 نقطة بينما يحتل فريق الجونة المركز الحادي عشر برصيد 37 نقطه.





ويتسلح فريق الأهلي بتفوقه التاريخي على الجونة قبل مباراة الثلاثاء، حيث سبق والتقى الفريقين في 17 مباراة، حقق المارد الأحمر الفوز في 11 مباراة بينما خسر مباراة وحيدة، وحسم التعادل نتيجة 5 مباريات بينهما.





سجل لاعبي فريق الأهلي 37 هدفا في شباك الجونة بينما استقبلت الشباك الحمراء 8 أهداف خلال مواجهات الفريقين السابقة .





ويعتلي الغاني جون انطوي مهاجم الأهلي السابق و بيراميدز الحالي قائمة هدافي مواجهات الأهلي والجونة وسجل 4 أهداف خلال مشاركاته السابقة أمام الفريق الساحلي.





حقق فريق الأهلي 9 "كلين شيت" خلال مواجهات الفريقين السابقة، بينما حافظ الفريق الساحلي على شباكه نظيفه مرتين فقط أمام المارد الأحمر.





أكبرانتصار شهدته مباريات الفريقين كان لصالح النادي الأهلي بفوزه بنتيجة 13/0 في المباراة التي جرت بين الفريقين بتاريخ 13 أغسطس لعام 2015 في دور ال16 لبطولة كاس مصر.



