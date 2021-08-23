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"صحتك أهم وأغلى من مليون فيلم ومسلسل"..بكلمات مِثرة أحمد زاهر يساند نضال الشافعي
الإثنين 23/أغسطس/2021 - 05:25 م
منار داود
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نشر الفنان أحمد زاهر صورة له مع النجم نضال الشافعي يدعو له، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلق "زاهر" على الصورة قائلًا:"حبيبي وصاحبي واخويا ابو قلب طيب النجم نضال الشافعي الف مليون سلامة عليك يا أخويا ربنا يحفظك لمراتك وولادك وجمهورك حمدالله على سلامتك ياصاحبي ويقومك بالسلامة صحتك أهم وأغلى من مليون فيلم ومسلسل".
يذكر أن أجرى الفنان نضال الشافعي، عملية جراحية أمس، بالقولون، حيث تعرض لوعكة صحية مفاجأة نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات.
وعلق "زاهر" على الصورة قائلًا:"حبيبي وصاحبي واخويا ابو قلب طيب النجم نضال الشافعي الف مليون سلامة عليك يا أخويا ربنا يحفظك لمراتك وولادك وجمهورك حمدالله على سلامتك ياصاحبي ويقومك بالسلامة صحتك أهم وأغلى من مليون فيلم ومسلسل".
يذكر أن أجرى الفنان نضال الشافعي، عملية جراحية أمس، بالقولون، حيث تعرض لوعكة صحية مفاجأة نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات.
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