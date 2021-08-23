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أول تعليق من طارق الشناوي عقب إعلان معز مسعود مقاضاته بسبب حلا شيحة

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 05:42 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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علق الناقد الفني طارق الشناوي، على إعلان معز مسعود مقاضاته بسبب تحدثه عن أزمة حلا شيحة الأخيرة.

وقال طارق الشناوي في تصريحات صحفية أنه متعجب، من رد فعل معز مسعود، حيث أن أزمة حلا شيحة تحدث عنها الكثيرين وليس هو فقط،كما أكد على أنه ينتهك خصوصية حلا شيحة مطلقا كما ذكر ولكنه تحدث عنها كما فعل الجميع.

وكان معز مسعود قد أعلن مؤخرا عن مقاضاته لـ طارق الشناوي، قائلا: "طارق الشناوي، تعمّدت الإساءة إلى شخصي وأهل بيتي كثيرا، والآن تجاوزت حدود تخصّصك كالعادة وتعدّيت على حياتي الشخصية وأسأتَ إليّ وإلى زوجتي وأهلها.. فمن واجبنا أنا وزوجتي كمواطنيْن مصرييْن أن نقاضيك لتأخذ العدالة فيك مجراها وردعا لكل من يقحم نفسه في حياة الناس الشخصية".

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