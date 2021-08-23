المشدد 15 سنة لعاطلين بتهمة سرقة وترويع المواطنين في المطرية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، بالسجن المشدد 15 سنة على عاطلين، وذلك بتهمة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح، وترويع المواطنين في المطرية.



البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة المطرية بلاغًا من سائق سيارة نقل، يفيد فيه بتعرضه لواقعة سرقة أثناء قيادته السيارة ملكه من قبل شخصين طلبا منه نقل بضاعة من مسكن أحدهم بدائرة قسم المطرية إلى مسكن المتهم الثانى، وعقب ركوبهما معه السيارة، وما أن ظفرا به، اشهرا أسلحة بيضاء فى وجهه، وتعديا عليه محدثان به عدة إصابات بالغة، واستوليا منه على السيارة، ومبلغ مالي وهاتف محمول وفرا هاربين.



وبجمع المعلومات تمكن ضباط مباحث قسم شرطة المطرية من ضبط الجناة، وبحوزتهما الأسلحة البيضاء المستخدمة فى الواقععة، وبمواجهتهما أعترفا بارتكابمها الواقعة.



تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمان، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى أمرت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهما، والتى قضت عليهما بالسجن المشدد 15 سنة.