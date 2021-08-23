"أنتِ..الأساس".. ندوات توعوية لـ"طالبات المنيا" لمواجهة الزيادة السكانية

استكملت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنيا، فعاليات المرحلة الأولى من مبادرة "أنتِ..الأساس"، والتي استهدفت توعية وتثقيف طالبات الجامعة بقضية الزيادة السكانية ومخاطرها، لضمان توفير حياة كريمة للمواطنين.

استكملت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنيا، فعاليات المرحلة الأولى من مبادرة "أنتِ..الأساس"، والتي استهدفت توعية وتثقيف طالبات الجامعة بقضية الزيادة السكانية ومخاطرها، لضمان توفير حياة كريمة للمواطنين.





وتستهدف المبادرة تنظيم ندوات على مدار3 أيام متتالية، اختتمت بندوات عن جهود الدولة في مواجهة الزيادة السكنية"، ومطالب المؤتمرات الدولية" و"دور منظمات المجتمع المدني في التوعية بأخطار الزيادة السكانية والمساهمة في الحد من أثارها السلبية على الفرد والمجتمع".



