Advertisements

تداول 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة بموانئ بورسعيد

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 05:46 م
بوابة الفجر
Advertisements


أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن موانئ بورسعيد استقبلت خلال ال 24 ساعة الماضية، 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال عمليات التداول.

وأوضحت الهيئة أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 3 سفن حاويات وخروج 7 سفن ويوجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر وصول 3 سفن، فيما استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة "زمزم" والتى ترفع علم توجو لتفريغ 3578 طن رخام بالميناء، وسجل دخول 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة و خروج سفينة بضائع عامة، بينما توجد على الأرصفة 3 سفن حاويات، وسفينة بضائع عامة.

وأشارت إلى أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن وعمليات التفريغ على الأرصفة.

أخبار تهمك

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 9 لاعبين من قائمة الأهلي أمام الجونة

منذ نصف ساعة

عاجل.. مفاجآت مدوية في قائمة الأهلي للقاء الجونة

منذ 34 دقيقة

صفقة مدوية.. الأهلي يقترب من حسم رابع صفقاته الصيفية

منذ نصف ساعة

آخر تطورات مستقبل مبابي مع باريس سان جيرمان

منذ ساعة

أول تعليق من طارق الشناوي عقب إعلان معز مسعود مقاضاته بسبب حلا شيحة

منذ أقل من ساعة

مفاجأة جديدة بشأن مستقبل أجاي مع الأهلي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

منذ يوم

تطور جديد في الحالة الصحية لـ نضال الشافعي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يستهدف التعاقد مع صفقة جديدة في الميركاتو الصيفي

منذ نصف ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها بشأن حمدي الكنيسي بعد نقله للمستشفى

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يستقر على عودة قاهر الأهلي

منذ ساعتين

عاجل.. قناص الأهلي يقترب من الرحيل عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير يعلن رحيل ثنائي الأهلي عن الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يستقر على الإطاحة بثلاثي الفريق.. تابع التفاصيل

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة جديدة

منذ يوم

الأهلي يضغط من أجل حسم صفقة القرن

منذ ساعة و نصف
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
05:01 م

الأهلي يضغط من أجل حسم صفقة القرن

الأهلي يستهدف التعاقد مع صفقة جديدة في الميركاتو الصيفي

06:01 م

صفقة مدوية.. الأهلي يقترب من حسم رابع صفقاته الصيفية

05:59 م

الزمالك يستقر على عودة قاهر الأهلي

04:32 م

عاجل.. مفاجآت مدوية في قائمة الأهلي للقاء الجونة

05:57 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements