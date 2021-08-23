تداول 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة بموانئ بورسعيد









أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن موانئ بورسعيد استقبلت خلال ال 24 ساعة الماضية، 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال عمليات التداول.





وأوضحت الهيئة أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 3 سفن حاويات وخروج 7 سفن ويوجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر وصول 3 سفن، فيما استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة "زمزم" والتى ترفع علم توجو لتفريغ 3578 طن رخام بالميناء، وسجل دخول 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة و خروج سفينة بضائع عامة، بينما توجد على الأرصفة 3 سفن حاويات، وسفينة بضائع عامة.





وأشارت إلى أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن وعمليات التفريغ على الأرصفة.