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تفاصيل إصابة طالبة إعدادي بالتسمم في الدقهلية

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 05:28 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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أصيبت طالبة بالصف الثاني الإعدادي ومقيمة بقرية الحاجة رتيبة التابعة لمركز منية النصر، بحالة إعياء شديدة ادعاء تناول مادة سامة.

وكان اللواء السيد سلطان مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء إيهاب عطيه مدير مباحث الدقهلية بورود إخطار مستشفى منية النصر بوصول فاطمة أحمد محمد علي 14 سنة طالبة بالصف الثاني الإعدادي، ومقيمة قرية " الحاجة رتيبة " دائرة المركز مصابة بحالة إعياء واضطراب بدرجة الوعي وانخفاض شديد بضغط الدم ( إدعاء تناول مادة سامة ) وتم تحويلها إلى مركز السموم بالمنصورة.

وانتقلت قوة أمنية للمستشفى، وبالفحص وسؤال والدتها المدعوة هناء شهيد زرع حسن 39 سنة ربة منزل، ومقيمة بذات القرية قررت بأنها حال تواجدها بالمنزل اليوم فوجئت بشعور نجلتها بحالة إعياء وقيئ وأخبرتها أنها تناولت نصف قرص كيماوي يستخدم لحفظ الغلال عن طريق الخطأ ظنًا منها أنه قرص دوائي، ولم تتهم أحدأ بالتسبب في ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 3449 لسنة2021 إداري مركز منية النصر، وجاري العرض على النيابة العامة.

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تسمم اللواء سيد سلطان الدقهلية إصابة طالبة

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