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مفاجأة حول موعد خروج نضال الشافعي من المستشفى

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 06:16 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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كشف الفنان ونقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، تطورات الحالة الصحية للفنان نضال الشافعي عقب إجرائه عملية جراحية بالقولون.

وقال "زكي" في تصريحات صحفية أن نضال الشافعي حالته مستقرة، ومن المقرر خروجه من المستشفى خلال يوم أو يومين.

وتعرض نضال الشافعي، لأزمة صحية حيث أصيب بانفجار جزء من القولون، مما أدى إلى دخوله المستشفى وإجراء عملية جراحية.

ودعى عدد من نجوم الفن والجمهور لـ نضال الشافعي بالشفاء، وذلك من خلال حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

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