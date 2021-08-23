آخر تطورات مستقبل مبابي مع باريس سان جيرمان

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أنه حدث تطور جديد بشأن مستقبل الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي والذي ينتهي عقده مع الفريق الباريسي في 2022.





وأكد برنامج التشيرنجيتو الإسباني أن باريس سان جيرمان ينتظر مكالمة مسئولي ريال مدريد الإسباني من أجل التفاوض بشأن كيليان مبابي.





وأفاد البرنامج الإسباني بأن ريال مدريد يخطط لتقديم عرضه الرسمي من أجل مبابي في اليوم الأخير من الميركاتو الصيفي الحالي والذي قد يتراوح مابين 120 إلى 180 مليون يورو.





وألمح البرنامج الإسباني أن مبابي رفض جميع العروض المقدمة من أجله لتجديد عقده، حيث أن النجم الفرنسي يصر على الرحيل عن الفريق الباريسي سواء في الصيف الحالي أو في الصيف المقبل.







