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نجم البرازيل يقترب من أتلتيكو مدريد

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 05:59 م
ماتيوس كونيا
ماتيوس كونيا
وكالات
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كشفت تقارير إعلامية في ألمانيا، قرب رحيل البرازيلي ماتيوس كونيا لاعب هيرتا برلين إلى أتليتكو مدريد.

وذكرت محطة "سكاي" الرياضية اليوم الإثنين، أن هيرتا اتفق بهذا الشأن مع بطل الدوري الإسباني، مشيرة إلى أن من الممكن أن يتم انتقال كونيا 22/ عاما/ إلى مدريد خلال الأسبوع الجاري مقابل نحو 30 مليون يورو.

كان اللاعب الذي شارك مع منتخب بلاده في دورة طوكيو الأولمبية انتقل إلى نادي العاصمة الألمانية في 2020 مقابل 18 مليون يورو قادما من لايبزيج.

وكان المدير الفني لهيرتا بال دارداي استبعد كونيا من قائمة الفريق أمام فولفسبورج أول أمس السبت بسبب تكرار عدم انضباطه التكتيكي.

ورفض هيرتا التعليق على التقارير عن رحيل كونيا.

وأشار تقرير لصحيفة "بيلد" إلى أن هيرتا يقترب من ضم المهاجم اسحق بلفضيل لاعب هوفنهايم، وأضافت الصحيفة أنه يُعْتَقَد أن بلفضيل موجود بالفعل في العاصمة الألمانية.

يذكر أن بلفضيل يمكنه أن يلعب في وسط الملعب وكذلك على الأطراف، وكان بلفضيل شارك مع هوفنهايم في 60 مباراة منذ قدومه في عام 2018 أحرز خلالها 18 هدفا وساعد في إحراز ثمانية أهداف أخرى.

الكلمات المفتاحية

البرازيل اتلتيكو مدريد

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