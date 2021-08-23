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موعد مباراة الأهلي والجونة في الجولة قبل الأخيرة بالدوري المصري

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 05:45 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لمواجهة الجونة مساء الثلاثاء المقبل ضمن إطار منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة الأهلي أمام الجونة بالدوري المصري 

و كان الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي قد حقق فوزا كبيرا أمام المصري البورسعيدي 4-2 هدف ضمن إطار منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري المصري.

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد الجونة ضمن إطار منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري المصري في تمام الساعة التاسعة من مساء الثلاثاء المقبل 24 أغسطس الجارى 2021 على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

و تبث مواجهة الأهلي ضد الجونة بالجولة الثالثة و الثلاثين حصريا عبر قناة  أون تايم سبورتس 1 الناقل الحصري للبطولات المصرية.

الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم برصيد 72 نقطة بفارق 4 نقاط لصالح الزمالك.

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