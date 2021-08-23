"المالية" تطرح سندات خزانة بـ 12.5 مليار جنيه





طرحت وزارة المالية اليوم الإثنين سندات خزانة بقيمة إجمالية بلغت 12.5 مليار جنيه.





وذكرت المالية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه جرى طرح سندات خزانة أجل 3 سنوات بقيمة 8.5 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة بلغ 14.508%، فيما سجل أقصى سعر 14.52%، وأدنى سعر 14.25 %.





وأشارت إلى أنه تم طرح سندات خزانة أجل 7 سنوات بملياري جنيه بمتوسط سعر فائدة بلغ 14.589 %، فيما سجل أقصى سعر14.59%، وأدنى سعر 14.57%.





ولفتت إلى أنه تم طرح سندات صفرية الكوبون (1.5 سنة) بملياري جنيه بمتوسط سعر فائدة 13.684 % فيما سجل أقصى سعر 13.71%، وأدنى سعر 13.58%.