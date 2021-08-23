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"المالية" تطرح سندات خزانة بـ 12.5 مليار جنيه

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 05:58 م
بوابة الفجر
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طرحت وزارة المالية اليوم الإثنين سندات خزانة بقيمة إجمالية بلغت 12.5 مليار جنيه.

وذكرت المالية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه جرى طرح سندات خزانة أجل 3 سنوات بقيمة 8.5 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة بلغ 14.508%، فيما سجل أقصى سعر 14.52%، وأدنى سعر 14.25 %.

وأشارت إلى أنه تم طرح سندات خزانة أجل 7 سنوات بملياري جنيه بمتوسط سعر فائدة بلغ 14.589 %، فيما سجل أقصى سعر14.59%، وأدنى سعر 14.57%.

ولفتت إلى أنه تم طرح سندات صفرية الكوبون (1.5 سنة) بملياري جنيه بمتوسط سعر فائدة 13.684 % فيما سجل أقصى سعر 13.71%، وأدنى سعر 13.58%.

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