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وزيرة التخطيط: رفع جودة الخصائص السكانية أساس تحقيق التنمية المستدامة (فيديو)

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 05:50 م
رقية جمال
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قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر قامت بجهد كبير على جميع المستويات خلال السنوات الماضية لمواجهة الزيادة السكانية، لافتة إلى أنه منذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، خطة التنمية المستدامة 2030، وتم إطلاقها على 3 أبعاد أساسية تتمثل في تحقيق تنمية اقتصادية، تحقيق تنمية اجتماعية، وتحقيق استدامة بيئية.

وأضافت "هالة السعيد"، خلال تصريحات له والمذاعة عبر فضائية "TEN"، اليوم الاثنين، أن هذه الخطة منذ اطلقها قامت مصر بإطلاق البرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في 2016، وتم من خلاله تحقيق العديد من الانجازات أهمها تحقيق معدل نمو اقتصادي قبل جائحة كورونا وصل لـ 5.6%، مشددة على أن معدل النمو الاقتصادي شرط ضروري وليس كافي للتنمية، فمعدل النمو يجب أن ينعكس على معدل التوظيف وأن يتوائم مع استقرار في المستوى العام للأسعار وأن تكون معدلات التضخم في الحدود المستهدفة.

وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أننا حاليًا نحقق معدل تضخم في حدود 5% وأقل وهو في حدود المستهدف من البنك المركزي، مشيرة إلى أننا حققنا قدر عالي من التوازن، لافتة إلى أن مصر الدولة الوحيدة التي حققت معدل نمو اقتصادي موجب في ظل جائحة كورونا 3.6%، ومعدلات البطالة ملائمة جدًا رغم جائحة كورونا، مشيرة إلى أن التنمية تتحقق عندما يشعر المواطن بثمار هذه التنمية.

وشددت، على أن الثورة البشرية أهم مورد لدينا، وحتى نستطيع تحقيق استدامة للتنمية الاقتصادية نحتاج أن يكون لدينا مواطن منتج، وهذا يستلزم أن يكون متعلم ومتغذي بشكل جيد ويحصل على علاج مناسب حتى يصبح قادر على الانتاجية ويساهم في زيادة الناتج المحلي.

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هالة السعيد زيادة السكان تنظيم النسل القضية السكانية اخبار مصر

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