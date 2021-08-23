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عاجل.. مفاجآت مدوية في قائمة الأهلي للقاء الجونة

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 05:57 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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أعلن الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة الجونة غدًا.

ويحل الأهلي ضيفًا على الجونة في التاسعة من مساء غدٍ الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين وقبل الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت القائمة عودة محمد شريف مهاجم الأهلي مرة أخرى بعد تعافيه من الإصابة التي حرمته من التواجد أمام كلًا من إنبي وطلائع الجيش والمصري البورسعيدي.

قائمة الأهلي أمام الجونة ضمت كلًا من :- 

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ‏ومحمود كهربا ومروان محسن وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ‏ومحمد مجدي أفشة وصلاح محسن وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا ومحمد هاني وأحمد ‏نبيل كوكا وسعد سمير وكريم نيدفيد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شريف.

الكلمات المفتاحية

طلائع الجيش الاهلي الأهلي أمام الجونة

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