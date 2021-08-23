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تعرف على موعد مباراة برشلونة المقبلة في الليجا الإسبانية

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 06:01 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره خيتافي يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام مباراة برشلونة أمام نظيره خيتافي، على أرضية ملعب كامب نو، معقل العملاق الكتالوني.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 4 نقاط، بينما يتواجد خيتافي في المركز الثامن عشر بلا شئ من النقاط.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات.
 

الكلمات المفتاحية

كومان خيتافي برشلونة الدوري الإسباني

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