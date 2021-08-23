الأهلي يستهدف التعاقد مع صفقة جديدة في الميركاتو الصيفي

دخل أحد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، ضمن دائرة اهتمامات النادي الأهلي، للحصول على خدماته خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة





ويرغب بيستو موسمياني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الحصول على خدمات شادي حسين، مهاجم نادي سيراميكا كليوباترا، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.





ويسعي الجهاز الفني لنادي الأهلي، على تدعيم مركز المهاجم خلال الموسم الكروي، بعدما تأكد رحيل الكونغولي والتر بواليا عن صفوف الفريق.



