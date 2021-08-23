بالأسماء.. موسيماني يستبعد 9 لاعبين من قائمة الأهلي أمام الجونة

استبعد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، 9 لاعبين من قائمة الفريق الأحمر لمواجهة الجونة غدًا.

ويحل الأهلي ضيفًا على الجونة في التاسعة من مساء غدٍ الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين وقبل الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز.

واستبعد موسيماني كلًا من :-





حمدي فتحي للإصابة، ووليد سليمان وجونيور أجاي ومحمد محمود وناصر ماهر ومحمود متولي وحمزة علاء وبدر بانون لوجهة نظر فنية، وطاهر محمد طاهر للإيقاف.