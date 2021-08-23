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وزير التموين: القوة لم تعد في زيادة السكان "والناس هتتغير بالإجراءات" (فيديو)

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 06:04 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، إن القوة والقدرة لم تعد في عدد السكان وإنما في نوعية السكان، ولا بد من التركيز على الخصائص السكانية والعمل على رفعها، مشيرًا إلى أن المادة 41 من الدستور تنص على ضرورة إيجاد سياسة سكانية تحقق توازن بين النمو السكاني وقدرات الدولة.

وأضاف "مصيلحي"، خلال تصريحات له والمذاعة عبر فضائية "TEN"، اليوم الاثنين، أنه يجب أن يكون لدينا قدر من الشفافية لإعلان قدرات الدولة سواء من مساحة الأرض، والقدرة على الاستصلاح، والقدرة الصناعية، والقدرة التعليمية، والقدرة الصحية.

وتابع وزير التموين، أنه متوقع أن يصل عدد سكان مصر لـ 192 مليون مواطن خلال 2052، معقبًا: "هيكون عندنا مصر تانية، طيب إحنا عندنا نيل تاني، ولا يمكن أن يستمر الإنجاب بمعدل 3.4%، وهذا ليست مسئولية الحكومة فقط، ولا المؤسسات الدينية والثقافة وإنما هي مسئولية فرد، وإن لم ينتقل الحل للفرد لن يكون هناك حل لمشكلة الزيادة السكانية"، مشددًا على أن المواطن يجب أن يكون حل لمشكلة الزيادة السكانية وليس سبب فيها، وهذا يستلزم تغيير كافة القواعد والأعمال وطريقة الأداء من صباح الغد، مردفًا: "الناس مش بتتغير بالوعي ولا الوعظ ولا الكلام الحلو وإنما يتغيروا بتغير الإجراءات".

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وزير التموين الزيادة السكانة اجراءات

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