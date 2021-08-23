تنظيم الإخوان.. حيل التواجد في أوروبا (فيديو)

يستغل تنظيم الإخوان الشبكات والواجهات الاقتصادية والمالية ويتغلغل داخل المجالس والمراكز الإسلامية في أوروبا من أجل نشر أيديولوجيته المتطرفة، هذا ما أكدته دراسة حديثة للمركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات.

دعا المركز المجتمع الدولي لتحييد تلك الشبكات ووقفها، كاشفا أن تنظيم الإخوان وجماعات الإسلام السياسي تسللوا إلى أوروبا من خلال تكوين ثروات بشرية ومادية تسمح لهم بتنفيذ مشروعهم العالمي، مستغلين القوانين الأوروبية فيما يتعلق بالحريات والاقتصاد، وفقا لما نقلته قناة "مداد نيوز".

أشار المركز إلى استمرارالمساعي الأوروبية لمكافحة الإرهاب بإصدار تشريعات وقوانين جديدة وفرض رقابة مشددة على أنشطة الجماعات والتنظيمات المتطرفة، وفي المقدمة منها تنظيم الإخوان، فهل تنتبه الدول الأوروبية لحيل تنظيم الإخوان؟.