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إصابة طارق العريان بفيروس كورونا

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 06:59 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أصيب المخرج طارق العريان، بفيروس كورونا المستجد، ويخضع للحجر الصحي.

وكشفت تصريحات صحفية أن طارق العريان أصيب بفيروس كورونا منذ أيام قليلة، ويلتزم ببروتوكول علاج كورونا لوزراة الصحة.

ويعقد السقا جلسات تحضيرية مع طارق العريان من أجل الاستقرار على باقي أبطال الفيلم تمهيدا لبدء التصوير
وحرص الفنان أحمد السقا، على إستعادة ذكراياته في فيلم “تيتو" نشر أحمد السقا، فيديو لمشهد من الفيلم وذلك من خلال حسابه الرسمي على"إنستجرام"، وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير جاءات التعليقات كالتالي: “تيتو في حته لوحده والله”، و"أحلي الأفلام"، و"طول عمرك انسان بعمني الكلمه قبل ما تكون فنان بحبك جدا ربنا يوفقك ويحفظك"، وغيرها.

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