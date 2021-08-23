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حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة المتوقعة في جمهورية مصر العربية

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 06:15 م
حالة الطقس غدا
حالة الطقس غدا
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كشفت هيئة الأرصاد الجوية اليوم الاثنين الموافق 23 أغسطس 2021 عن حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة المتوقعة في جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس غدا

وتوقعت الهية أن تكون حالة الطقس غدا حارة رطبة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائلة للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

توقعات حالة الطقس غدا

وأشارت الهيئة إلى أن حالة الطقس غدا خلال فترات الليل يسودها  طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء، إلى جانب شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

حالة الطقس غدا والمؤشرات الأولية

وتتضمن حالة الطقس غدانشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة

القاهرة 35 26 درجة.

الإسكندرية 31 25 درجة.

مطروح 30 24 درجة.

سوهاج 38 25 درجة.

قنا 39 26 درجة.

أسوان 40 28 درجة.

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