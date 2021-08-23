مي عمر تبهر جمهورها في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة مي عمر جمهورها صور لها،وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ظهرت "عمر" وهي ترتدي فستان قصير مشجر باللون البرتقالي،وتركت شعره منسدلًا مما أثار إعجاب جمهورها وعلقت على الصورة قائلة:"أصغر الأشياء في الحياة هي حيث نجد الفرح الحقيقي "



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة مي عمر مشاركتها في الموسم الرمضاني في مسلسل "نسل الأغراب"، بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، إدوارد، دياب، فردوس عبد الحميد، منة فضالي إخراج محمد سامي.