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بهذه الطريقة..صلاح عبدالله يدعوا بالشفاء نضال الشافعي

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 07:21 م
بوابة الفجر
منار داود
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نشر الفنان صلاح عبدالله صورة للفنان نضال الشافعي متمنيًا له بالشفاء العاجل، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

علق "صلاح" على الصورة قائلًا:"يا نضال الجدعنة والأدب والوفاء 100 مليون حمدالله عالسلامة يابني فضلت على اتصال مع زوجته ربنا يحفظها لحد ما كلمته وأطمنت عليه جدًا بعد العملية الصعبة اللي تمت بنجاح كبير وهو يرقد الآن في المستشفى تحت رعاية الفريق الطبي الممتاز وشدة وهتزول بفضله وربنا ينعم عليك ياولدي بتمام الشفاء وعاجله".

يذكر أن  نضال الشافعي تعرض، لأزمة صحية حيث أصيب بانفجار جزء من القولون، مما أدى إلى دخوله المستشفى وإجراء عملية جراحية.

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