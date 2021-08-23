شاهد.. برلمانية عن حزب أردوغان تهدد شرطيا وتسبه

تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا مقطع فيديو لبرلمانية عن "حزب العدالة والتنمية" الحاكم وهي تسب شرطي مرور.

وأوضحت صحيفة "زمان" التركية أن الواقعة شهدتها بلدة أرداملي بولاية مرسين جنوب تركيا، عندما أوقف شرطي المرور السيارة المدنية للبرلمانية زينب جول يلماز، بسبب مخالفة على الطريق السريع.

واعترضت يلماز بشدة على توقيفها، وبدأت في سبه قائلة: "عديمو الشرف، هل أبصق عليكم، كيف تقدمون على مثل هذه الوقاحة؟ في كل مرة أصل فيها إلى أردملي، تتم معاملتي بمثل هذه القذارة".

ولم تكتف يلماز بهذا الوابل من الشتائم، بل إنها طلبت اسم ضابط المرور الذي أوقفها حتى تعاقبه.

وقالت الصحيفة إن تحقيقا فتح مع عناصر الشرطة الذين تعرضوا لشتائم البرلمانية.