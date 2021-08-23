السيسي: الدولة ستدعم تكلفة الأعمال الفنية التي تحارب التطرف

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة ستدعم أي عمل فني راقي يجذب المشاهدين لمتابعته، معقبًا:"أنا مش هطلب من الكتاب الاهتمام بقضايا قد لا تحقق أرباحهم، أي عمل فني راقي يستطيع من خلال مهارة القائمين عليه، أن يدعوا الناس لمشاهدته".



وأضاف "السيسي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن تكلفة أي عمل درامي راقي لنشر الوعي تجاه التطرف إذا كانت عائق أمام تنفيذه، فالدولة ستدعم هذا الأمر، مشيرًا إلى أن المصريين البسطاء قد يؤثر عليهم الفكر المتطرف، معقبًا: "أعلن دعمي لأي عمل فني ضخم ضد التطرف"



ووجه حديث للسيناريست عبدالرحيم كمال،: "أنا داعم لأي عمل فني ضخم لنشر الوعي ضد التطرف، والكرة الآن في ملعبك"

