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"التعليم": فتح باب التظلم على نتيجة الثانوية لطلاب مدارس المتفوقين

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 07:03 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت وزاره التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التظلم لطلاب الثانوية العامة لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM للعام الدراسي الحالي 2020 - 2021 على النحو التالي:

1- المواد التي تم امتحانها بنظام البوكليت يتم الاطلاع عليها بعد تسديد رسوم الاطلاع للورقة الامتحانية الواحدة مبلغ 100 جنيه مصري تسدد في البنوك المصريه باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

2- الامتحانات التي تم امتحانها بنظام البابل شيت يتم تسجيل اسم المادة على النموذج (form) الذي أعدته وحدة دعم مدارس المتفوقين، على أن يتاح التسجيل حتي يوم الخميس الموافق 2021826 وبدون مقابل، وسيتم إرسال الرابط الخاص بالنموذج (Form) لجميع الطلاب عبر البريد الإلكتروني المدرسي، وسيتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم علي إيميل الطالب المسجل بالمدارس بعد الإنتهاء من فحص التظلم.

الكلمات المفتاحية

وزارة التعليم مدارس المتفوقين الثانويه العامة

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