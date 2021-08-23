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قائمة سيراميكا كليوباترا لمواجهة وادي دجلة بالدوري

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 07:01 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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أعلن الكابتن هيثم شعبان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة وادي دجلة بالدوري

ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع وادي دجلة، في السابعة مساء الثلاثاء ، على ملعب استاد السلام ضمن مباريات الجولة ال ٣٣ 

وضمت القائمة  24   لاعبا هم:

حراسة المرمى: عامر عامر  - محمد جمال 

خط الدفاع: وليد عبد المنعم - طارق سامي - عبد الله محمود - حازم خالد - رجب بكار - محمود صقر - أحمد محسن - فابريس نجاه.

خط الوسط: كوامي بونسو - رجب عمران - ضياء قنديل - سمير هشام - محمد توني - محمد مسعد - عبد الرحمن بودي - محمود نبيل - شريف دابو - ونيفول كوبينا - ميدو جابر - مصطفى ميسي.

خط الهجوم:  أحمد غنيم - شادي حسين.

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سيراميكا كليوباترا

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