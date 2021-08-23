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قائمة سيراميكا كليوباترا لمواجهة وادي دجلة بالدوري
الإثنين 23/أغسطس/2021 - 07:01 م
محمد زويد
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أعلن الكابتن هيثم شعبان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة وادي دجلة بالدوري
ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع وادي دجلة، في السابعة مساء الثلاثاء ، على ملعب استاد السلام ضمن مباريات الجولة ال ٣٣
وضمت القائمة 24 لاعبا هم:
حراسة المرمى: عامر عامر - محمد جمال
خط الدفاع: وليد عبد المنعم - طارق سامي - عبد الله محمود - حازم خالد - رجب بكار - محمود صقر - أحمد محسن - فابريس نجاه.
خط الوسط: كوامي بونسو - رجب عمران - ضياء قنديل - سمير هشام - محمد توني - محمد مسعد - عبد الرحمن بودي - محمود نبيل - شريف دابو - ونيفول كوبينا - ميدو جابر - مصطفى ميسي.
خط الهجوم: أحمد غنيم - شادي حسين.
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