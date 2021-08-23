قائمة سيراميكا كليوباترا لمواجهة وادي دجلة بالدوري

أعلن الكابتن هيثم شعبان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة وادي دجلة بالدوري





ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع وادي دجلة، في السابعة مساء الثلاثاء ، على ملعب استاد السلام ضمن مباريات الجولة ال ٣٣





وضمت القائمة 24 لاعبا هم:





حراسة المرمى: عامر عامر - محمد جمال





خط الدفاع: وليد عبد المنعم - طارق سامي - عبد الله محمود - حازم خالد - رجب بكار - محمود صقر - أحمد محسن - فابريس نجاه.





خط الوسط: كوامي بونسو - رجب عمران - ضياء قنديل - سمير هشام - محمد توني - محمد مسعد - عبد الرحمن بودي - محمود نبيل - شريف دابو - ونيفول كوبينا - ميدو جابر - مصطفى ميسي.





خط الهجوم: أحمد غنيم - شادي حسين.



