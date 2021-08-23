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الإمساك بمنتحل شخصية نقيب الممثلين.. تعرف على التفاصيل

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 07:46 م
بوابة الفجر
منار داود
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أعلن المخرج أيمن بسيوني عن القبض على منتحل شخصية نقيب المهن التمثيلية د.أشرف ذكي،وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

وكتب "بسيوني" قائلًا:"بشرى سارة للجميع بفضل الله تم القبض على منتحل شخصية الدكتور أشرف زكى وعصام السلاب وعمرويوسف، وإحنا الآن فى قسم الازبكية ومنتظرين العرض على النيابة".

وأضاف قائلًا:"رجاء كل من عمل محاضر ونصب عليه من هذا الافاق يتقدم لاقرب قسم شرطه تابع له حتى يعلن انه تم القبض عليه فى ميدان رمسيس، وهو الآن داخل حجز قسم الازبكية وعندما انتهى من المحضر والقسم هبلغكم بباقى التفاصيل".

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