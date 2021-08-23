أهلي موسيماني.. الجرأة الهحومية وهشاشة الدفاع كلمتي السر في الدوري الضائع

نجح الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، في حصد العديد من البطولات والألقاب مع الفريق، منذ أن تعاقد معه محمود الخطيب في أكتوبر الماضي، خلفاً للسويسري رينيه فايلر.





ألقاب موسيماني مع الأهلي





وحصد موسيماني العديد من البطولات المهمة مع الأهلي، منها لقب دوري أبطال إفريقيا بواقع مرتين توالياً، وبطولة السوبر الإفريقي والدوري المصري الممتاز، إلى جانب لقب كأس مصر والسوبر المحلي، إضافة إلى "برونزية" كأس العالم للأندية.





موسيماني يقترب من خسارة أولى ألقابه





واقترب المدير الفني للنادى الأهلى، من خسارة أول بطولة له منذ توليه قيادة فريق المارد الأحمر، والمتثلة في بطولة الدورى المصرى الذي اقترب منه نادي الزمالك بشكل كبير.





الزمالك ولقب الدوري





واقترب الزمالك الغريم التقليدي للنادي الأهلي من تحقيق لقب الدوري، بعدما انتهز سقوط الأخير في فخ التعادل مباراتين، ويتخطاه بفارق نقطتين مع تبقي لقائين، يحتاج منهما 3 نقاط فقط.





ترتيب جدول الدوري





وتصدر فريق الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 76 نقطة جمعها من 32 مباراة لعبها، فاز فيها في 23 وتعادل فى 7 مواجهات وخسر مباراتين، بينما تأخر الأهلي بفارق 4 نقاط، وتوقف عند النقطة 72.

نتائج موسيماني مع الأهلي





لعب موسيمانى 60 مباراة بمختلف البطولات مع الأهلى، نجح خلالها في الفوز بـ43 مباراة، وتعادل فى 13 وهزمفى 4 لقاءات، كانت أمام بايرن ميونخ، في بطولة كأس العالم للأندية وسيمبا التنزانى في دوري الأبطال، وسموحة وغزل المحلة في مفاجأة من العيار الثقيل.





أهلي موسيماني.. جرأة هجومية وهشاشة دفاعية





شهدت مباريات الأهلي مع مدير الفني الجنوب إفريقي "جرأة" هجومية، حيث نجح لاعبوه في تسجيل 117 هدفاً خلال 60 مباراة بمعدل يقترب من هدفين فى كل لقاء، بينما اهتزت شباكه في 39 مناسبة، وهو رقم سلبي، أفقد الفريق بطولة الدوري.





ألقاب تنتظر موسيماني





ويتبقى للمدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لقبين يمكنه تحقيقهما، عندما يلعب الأهلي على لقبي السوبر الإفريقي والمحلي أمام فريقي الرجاء المغربي وطلائع الجيش.



