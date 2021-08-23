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محافظ الشرقية يصرف مساعدات عينية لشاب من ذوي الهمم

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 07:16 م
بوابة الفجر
سمر السيد
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استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المواطن م. س. ع، والذي يعاني من إعاقة جسدية، في حضور  سعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية وعبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، وذلك لمنحه تروسيكل يستخدمه في إقامة مشروع يدر له دخلا ويوفر له ولأسرته حياه كريمة.

كما قام المحافظ بتسليمه إعانه مالية عاجلة لتعينه على مواجهة أعباء الحياة مقدمة من جمعية خير بلا حدود لتنمية المجتمع بالعاشر من رمضان.

أشاد محافظ الشرقية بهذا النموذج المشرف، والذي يصر علي العمل متحديًا إعاقته ليحصل على قوت يومه من عمله دون الإعتماد علي أحد،، مؤكدا أن المحافظة تسعي جاهدة لتلبية كافه احتياجات ذوى القدرات الخاصة والهمم ودمجهم في المجتمع في جميع المجالات وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بهم بإعتبارهم شركاء في تنمية وبناء الوطن.

قدم المواطن م. س. ع الشكر لمحافظ الشرقية لاستقباله له اليوم بالديوان العام وتلبية كافةإاحتياجاته ومنحه تروسيكل يستخدمه في إقامة مشروع جديد يوفر له ولأسرته حياة كريمة.

الكلمات المفتاحية

مساعدات محافظ الشرقية ذوي الهمم

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