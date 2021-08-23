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مانشستر سيتي يعرض نجمه على ميلان

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 07:30 م
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
ريهام عبدالمحسن
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كشفت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر سيتي الإنجليزي اقترح على ميلان التعاقد مع أحد نجومه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة ديلي ستار البريطانية إلى أن مانشستر سيتي يحاول التخلص من البرتغالي برناردو سيلفا في الصيف الحالي بعد أن فقد مكانه في التشكيلة الأساسية عقب التعاقد مع جاك جريليش.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن سيلفا رفض أن يكون جزءًا من صفقة التعاقد مع الإنجليزي هاري كين نجم توتنهام الإنجليزي لذلك يبحث مانشستر سيتي عن نادي آخر.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن السيتيزنز عرض خدمات سيلفا على ميلان الذي يبحث عن صانع ألعاب جديد في الصيف الحالي لكن راتب النجم البرتغالي الذي يبلغ قدره 8 ملايين يورو سنويًا من المحتمل أن يعطل الصفقة.

وأوضحت الصحيفة البريطانية إن مانشستر سيتي اقترح حصول ميلان على تسهيلات في الدفع، حيث ينتقل سيلفا لمدة موسمين على سبيل الإعارة مقابل 18 مليون يورو بالإضافة إلى إلزامية الشراء مقابل 30 مليون يورو في صيف 2023.

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