بديع ابو شقرا يتحدى الطبقة الحاكمة بلبنان وهذه رسالته





تحدى الممثل اللبناني ​بديع أبو شقرا​ الطبقة الحاكمة في لبنان بإجراء إنتخابات مبكرة، مؤكداً أن الشعب اللبناني لن يهدأ أبداً، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.



وعلق أبو شقرا قائلاً "لم اكن يوماً من مؤيدي الانتخابات على قانونها الحالي المتخلف، ولكن اليوم وأكثر من اي وقت نتحدّى تلك المنظومة ومناصريها لإجراء انتخابات على اي قانون.



وختم: كان رغم انهم يملكون السلاح والبلطجة والمال والزعبرة فهل تجرؤون؟ اي تحدٍّ آخر سيكون مؤلم ؟"، نحن لن نهدأ ولن نصمت".