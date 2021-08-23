Advertisements

بديع ابو شقرا يتحدى الطبقة الحاكمة بلبنان وهذه رسالته

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 08:52 م
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements


تحدى الممثل اللبناني ​بديع أبو شقرا​ الطبقة الحاكمة في لبنان بإجراء إنتخابات مبكرة، مؤكداً أن الشعب اللبناني لن يهدأ أبداً، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وعلق أبو شقرا قائلاً "لم اكن يوماً من مؤيدي الانتخابات على قانونها الحالي المتخلف، ولكن اليوم وأكثر من اي وقت نتحدّى تلك المنظومة ومناصريها لإجراء انتخابات على اي قانون.

وختم: كان رغم انهم يملكون السلاح والبلطجة والمال والزعبرة فهل تجرؤون؟ اي تحدٍّ آخر سيكون مؤلم ؟"، نحن لن نهدأ ولن نصمت".

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

التفاصيل الكاملة لانتقال نجم الأهلي إلى الدوري التركي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة جديدة

منذ يوم

عاجل.. السيسي يصدر توجيها بشأن حمدي الكنيسي بعد نقله للمستشفى

منذ حوالي 12 ساعة

فرج عامر يكشف صفقات سموحة في الموسم الجديد

منذ ساعة

نجوم الزمالك يتدخلون لحل أزمة جنش وكارتيرون

منذ 36 دقيقة

أعضاء سموحة ينقلبون على فرج عامر بسبب زيارة حسن حمدي وحسن مصطفى

منذ أقل من ساعة

"مفيش دم".. الجمهور يهاجم محمد رمضان عقب تجاهله وفاة والدة زوجته بهذه الطريقة

منذ 38 دقيقة

عاجل.. مفاجآت مدوية في قائمة الأهلي للقاء الجونة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يستقر على الإطاحة بثلاثي الفريق.. تابع التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يضغط من أجل حسم صفقة القرن

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يستقر على عودة قاهر الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. الكشف عن بديل محمد صلاح فى منتخب مصر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

منذ يوم

الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم الكاتب عبد الرحيم كمال.. تفاصيل

منذ نصف ساعة

صفقة مدوية.. الأهلي يقترب من حسم رابع صفقاته الصيفية

منذ حوالي 4 ساعات

خبر سار لريال مدريد.. عملاق الدوري الفرنسي يحدد سعر بيع نجمه

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

كارول سماحة تنشر البوستر الدعائي لفيلمها "بالصدفة"

خبراء: لا توجد حرب أهلية جديدة في لبنان

بعد عرض أولى حلقات الموسم الثاني من "بردانة أنا".. كارين رزق الله تجتاح تويتر

قبل انتهاء أولى حلقاته.. مسلسل "بالقلب" ينافس أولاد آدم بقوائم التريند

بردانة أنا 2 الحلقة 15.. بديع أبو شقرا يخطف بناته وزياد يصدم دانيا

تعرف على مواعيد عرض مسلسل "بردانة أنا" والقنوات الناقلة له

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
07:59 م

خبر سار لريال مدريد.. عملاق الدوري الفرنسي يحدد سعر بيع نجمه

التفاصيل الكاملة لانتقال نجم الأهلي إلى الدوري التركي

07:59 م

فرج عامر يكشف صفقات سموحة في الموسم الجديد

08:30 م

أعضاء سموحة ينقلبون على فرج عامر بسبب زيارة حسن حمدي وحسن مصطفى

08:44 م

الأهلي يضغط من أجل حسم صفقة القرن

05:01 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements