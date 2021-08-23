البريد يصدر بطاقة تذكارية لأبطال مصر الحائزين على ميداليات في أُولمبياد طوكيو









اصدرت الهيئة القومية للبريد بطاقة بريد تذكارية لتوثيق انجاز أبطال مصر الحائزين على ميداليات في أُولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.





صرح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد ان ما حققته البعثة المصرية الأولمبية من نتائج وحصيلة الميداليات، انجاز يدعو الي الفخر حيث انهم أسهموا في تعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية الدولية، لذا بادرت الهيئة القومية للبريد بإصدار بطاقة بريد تذكارية بهدف توثيق هذا الحدث الهام.





واضاف الدكتور شريف فاروق ان الطوابع والبطاقات التذكارية تعد وسيلة من وسائل الاتصال الثقافي بين مختلف دول وشعوب العالم وتوثق تاريخ الأمم على مر العصور لذلك يحرص البريد المصري دائماً على اصدار الطوابع والبطاقات التذكارية في الاحداث والمناسبات الهامة لتخليد تلك الاحداث المهمة في تاريخ الوطن.





وجدير بالذكر ان مقاس البطاقة (٦ سم في ٨ سم) مؤمنة ضد التزييف ومتعددة الألوان أوفست وقيمتها ٥ جنيهات ومزودة بتقنية ال QR Code لخلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتني هذه البطاقات والطوابع تمكنهم من اكتساب المعرفة حول مناسبة اصدار الطابع او البطاقة بطريقة مبتكرة وجذابة.