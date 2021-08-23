مصري السلوم يتعاقد مع لاعب دمنهور بالقسم الثاني







واصل مجلس إدارة مصري السلوم برئاسة رمضان ناجي تعاقداته بالتعاقد مع عمرو سعد لاعب الأوليمبي، وحرس الحدود، ودمنهور السابق لتدعيم صفوف الفريق إستعدادا للموسم الجديد.



جاء التعاقد في حضور الوكيل محمد معوض، وعون خالد مدير التعاقدات بالفريق المطروحي.



وتعتبر صفقة سعد هي عاشر صفقات الفريق حيث تعاقد الفريق مع محمد عبدالقوي لاعب سموحه مواليد99 ويلعب في مركز المهاجم، وسعيد حكيم مدافع دمنهور، وحسام سعيد لاعب كفر الشيخ، وسمير غريب لاعب أبو قير للأسمدة، وحوده ناصر لاعب سبورتنج، وأحمد عبد الرحمن لاعب إسكندرية للبترول، وهدية مصطفي لاعب إسكندريه للبترول، محمد صبري لاعب سمنود، وأحمد جدو لاعب الأوليمبي.



يذكر أن الفريق السلومي صعد للقسم الثاني بعد تصدره لمجموعة مطروح ولعب مباراة فاصلة مع النصر العريشي بطل مجموعة سيناء والفوز بنتيجة المباراتين ذهاب وعودة .