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"المصل واللقاح": التطعيم هو السبيل للخروج من الموجة الرابعة (فيديو)

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 07:29 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن هناك استعداد كبير من الدولة المصرية لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا عن طريق تصنيع اللقاحات.

وأكد "الحداد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن اللقاح هو السبيل الوحيد للخروج من الموجة الرابعة بالإضافة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأضاف أن مصر مستعدة حاليًا لتطعيم جزء كبير من المواطنين، لافتًا إلى أن اللقاحات لا تمنع الإصابة ولكن تقلل كثيرًا من الأعراض والمضاعفات والوفيات.

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لقاح كورونا الموجة الرابعة المصل واللقاح التطعيم

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