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مسلم يشارك مصطفى شكري ومي مصطفى أغنية فيلم "ماكو"

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 07:23 م
مسلم ومصطفى شكري ومي مصطفى
مسلم ومصطفى شكري ومي مصطفى
يارا عادل
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يستعد طاقم صناع فيلم "ماكو" لعرض الفيلم في دور العرض السينمائية داخل مصر في  يوم 1 سبتمبر المقبل،  بعد سلسلة من التأجيلات دامت عامين متواصلين لعدة أسباب مختلفة وكان من بينها تفشي فيروس كورونا وإغلاق السينمات.


ومن المقرر طرح الأغنية الدعائية للفيلم التي تحمل أسم "النوايا" يوم الأربعاء المقبل على موقع يوتيوب، قبل 5 أيام من عرض الفيلم بالسينمات، وسيقدم الأغنية كلاً من مصطفى شكري ومسلم ومي مصطفى، حيث تأتي "النوايا " من كلمات وألحان مصطفى شكري وتوزيع أحمد أمين.


قصة فيلم ماكو 

وينتمي فيلم ماكو بأنه أول فيلم مصري يتناول قصص أسماك القرش، حيث يدور الفيلم حول 8 شباب يقررون خوض المغامرة لتصوير فيلم تسجيلي عن العبارة "سالم اكسبريس" التي غرقت في مياة البحر الأحمر، ثم يتعرضون للعديد من الأزمات في جو تشويقي على غرار أفلام هوليوود.

أبطال ماكو

ويشارك في بطولة فيلم "ماكو" كلاً من النجمة بسمة وناهد السباعي ومنذر رياحنة ونيقول معوض وعمرو وهبة وسارة الشامي وخالد أنور ونجم الدراما التركية مراد يلدريم وأخرون من النجوم ومن إخراج هشام الرشدي. 


أخر أعمال مسلم 

ويذكر أن أخر أعمال مسلم مهرجان "خطر" بالتعاون مع حودة بندق وحقق المهرجان نجاحاً كبيراً ونسب مشاهدة عالية حيث تخطت الأغنية حاجز ال 23 مليون مشاهدة خلال شهر من طرحها.

أخر أعمال مصطفى شكري

وشارك مصطفى شكري في تلحين باقة من أقوى الأغاني على الساحة خلال الفترة الحالية  ومنها  أغنية " ياه عالزمن" ل سلطان الطرب جورج وسوف، التي لاقت استحسان عدد كبير من الجمهور، كما شارك النجم حمادة هلال في أغنية " مدد يا رب" من مسلسل "المداح" والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي ولاقت صدى كبير.

أخر أعمال مي مصطفى

وكان أخر أعمال مي مصطفى أغنية  "فراق الحب" والتي طرحتها عبر حسابها بموقع يوتيوب ومن كلمات سلامة علي وألحان محمد عبية وتوزيع أدهم دهيمة وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.

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مي مصطفى مسلم ماكو فيلم ماكو أغنية ماكو

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